Gwyneth Paltrows Aussage wird vor Gericht infrage gestellt

Der Prozess verschärft sich! Gwyneth Paltrow (50) soll Anfang 2016 einen Mann namens Terry Sanderson auf einer Deer Valley Skipiste in Utah angefahren und verletzt haben. Die Iron Man-Darstellerin wurde von diesem auf Schadensersatz verklagt und befindet sich im Moment mitten im Rechtsstreit. Die Schauspielerin hingegen behauptete, dass er in sie hineingefahren sei. Nun stellte ein medizinischer Sachverständiger aus Terrys Anwaltsteam Gwyneths Unfallbericht infrage!

Wie The Evening Standard berichtet, wies der Radiologe Dr. Wendell Gibby darauf hin, dass Terrys Verletzung nur durch das Verschulden der 50-Jährigen zustande hätte kommen können: "Ich halte es nicht für plausibel, dass er sich die Rippen an der Seite seiner Brust gebrochen hätte, wenn er in sie hineingefahren wäre - er hätte wahrscheinlich seine Arme ausgestreckt und sich geschützt. Wäre er derjenige gewesen, der sie angefahren hat, hätte er diese Art von Verletzungen wohl nicht erlitten."

Laut dem Neuropsychologen Dr. Sam Goldstein, der ebenfalls aussagte, hätte es nach dem Vorfall "eine akute negative Veränderung in seinem Verhalten und seiner emotionalen Funktion" gegeben, wie BBC berichtete. Die Anwälte der Oscar-Preisträgerin schreiben dies allerdings seinen Vorerkrankungen wie dem Seh- und Hörverlust infolge eines Schlaganfalls und einer Hirnstörung zu.

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin und Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow bei einem Event in Beverly Hills im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de