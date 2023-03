Jasmin Tawils Vater beantragt Vormundschaft für Enkel Ocean!

Bekommt Jasmin Tawil (40) ihren Sohn bald wieder zurück? Die vergangenen Wochen waren für die einstige GZSZ-Darstellerin keine leichten: In ihrer Wahlheimat Costa Rica war sie verhaftet und in eine Psychiatrie gesteckt worden. Ihr Sohn Ocean kam daraufhin in einem Kinderheim unter. Nun ist Jasmin wieder auf freiem Fuß und zurück in Deutschland – allerdings ohne ihr Kind. Da kommt ihr Vater Michael Weber ins Spiel und beantragt die Vormundschaft für seinen Enkel!

Wie RTL nun berichtet, hat Michael Antrag auf Vormundschaft für den kleinen Ocean beantragt. "Ich habe in Berlin beim zentralen Familiengericht einen Antrag auf Vormundschaft gestellt", berichtet Jasmins Vater. Der Haken: Es könne bis zu einem halben Jahr dauern, bis der Antrag durch ist. Dennoch zeigt er sich zuversichtlich, dass Ocean schon bald wieder bei seiner Familie ist: "Gemeinsam finden wir eine Lösung, Ocean da schneller als gedacht rauszuholen. Heißt: In ein paar Wochen könnte Ocean das Heim in Costa Rica verlassen."

Seit gestern ist Jasmin wieder zurück in Deutschland. Die vergangenen Wochen haben jedoch Spuren bei der 40-Jährigen hinterlassen. "Ich bin völlig fertig. Ich bin aber auch sehr erleichtert, jetzt sicher in Deutschland angekommen zu sein", erklärte die Musikerin. Sie habe verstanden, dass sie in Costa Rica keine Zukunft mehr habe. Ihr größtes Anliegen sei aktuell aber, dass sie ihren Sohn bald wieder in die Arme schließen könne.

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil in jungen Jahren

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de