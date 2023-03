Michelle Kmy ist stolz auf die Entwicklung von Marc-Robin

Sie ist stolz auf ihren Ex! Michelle Kmy und ihr ehemaliger Freund Marc-Robin wurden durch ihre Teilnahme an der viertel Staffel der Realityshow Temptation Island bekannt. Nach heißen Szenen mit einer Single-Lady war klar: Marc-Robin hatte den ultimativen Treuetest nicht bestanden. Bei Prominent getrennt trafen die beiden Verflossenen wieder aufeinander, um als Team das Preisgeld der Sendung zu ergattern. Im Netz gab Michelle nun zu, dass sie von Marc-Robins Entwicklung positiv überrascht sei.

"Ihr kennt Marc-Robin nicht so, wie ich ihn kenne", schrieb die Brünette in ihrer Instagram-Story. Ihr sei klar, dass die Zuschauer ein schlechtes Bild von ihrem Ex hätten, dennoch meinte sie: "Aber ich habe dort gemerkt, dass er empathischer geworden ist." Michelle sei vor allem aufgefallen, dass er inzwischen mehr auf Menschen eingehen könne. Trotzdem stellt sie klar: "Natürlich ist er immer noch ein Idiot." Dass sich Marc-Robin weiterentwickelt habe, freue sie dennoch.

Durch ihre gemeinsame Teilnahme an der Realityshow geht schon länger das Gerücht um, dass Michelle und Ex Marc-Robin wieder ein Paar seien. Nachdem sie sich bei "Prominent getrennt" ausgesprochen hatten, zeigte sich Michelle vor Kurzem mit einem Mann im Auto. Sein Gesicht konnte man jedoch nicht erkennen. Fans spekulierten daraufhin, dass es sich um Marc-Robin handeln könne.

Temptation Island, RTL+ Marc-Robin und Michelle bei ihrer "Temptation Island"-Aussprache

RTL Collage: Marc-Robin und Michelle Kmy bei "Prominent getrennt"

Instagram / miseli_kmy Michelle Kmy 2022

