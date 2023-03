Vergeben? "Prominent getrennt"-Michelle mit Mann unterwegs

Ist Michelle Kmy wieder vergeben? Die Reality-TV-Bekanntheit ist momentan mit ihrem Ex Marc-Robin bei Prominent getrennt zu sehen – die Beziehung war im vergangenen Jahr gescheitert, weil der Tattoo-Liebhaber bei Temptation Island V.I.P. untreu war. In ihrer aktuellen Show scheint es fast so, als hätten die zwei sich richtig ausgesprochen und das Kriegsbeil begraben. Nun war Michelle mit einem Mann unterwegs – handelt es sich dabei um Marc-Robin?

In ihrer Instagram-Story teilte Michelle mehrere Clips, die sie mit einem Mann im Auto zeigen – danach verlagerte das Duo den Abend offenbar nach Hause und amüsierte sich prächtig. Jedoch zeigte die Influencerin ihr Date nicht und ließ so offen, mit wem sie den Abend verbracht hat. Ein Fan spekulierte jedoch, dass es sich dabei um ihren Ex Marc-Robin handelt. Haben die beiden wieder zueinandergefunden?

Marc-Robin reagierte natürlich bereits auf die Gerüchte, hielt sich aber vorerst bedeckt. "Mal so als Zwischenfrage: Würde euch ein Comeback gefallen?", warf der Casanova in den Raum und heizte die Spekulationen damit nur noch mehr an.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL Collage: Marc-Robin und Michelle Kmy bei "Prominent getrennt"

Instagram / miseli_kmy Michelle Kmy 2022

RTL Marc-Robin und Michelle bei "Prominent getrennt"

