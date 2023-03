Nach zweitem Baby: Kim Gloss lässt sich wieder Brüste machen

Kim Gloss (30) gönnt sich ein Mami-Makeover! Seit Mitte Juli ist die ehemalige DSDS-Kandidatin zweifache Mutter. Die beiden Schwangerschaften haben wie bei vielen Frauen so ihre Spuren am Körper der Influencerin hinterlassen. Ganz besonders stört Kim, die mal süchtig nach Kosmetikbehandlungen war, die Veränderung ihres Dekolletés. In den vergangenen Monaten deutete sie immer wieder an, dass sie eine OP in Erwägung ziehe. Jetzt macht sie tatsächlich ernst: Kim lässt sich zum zweiten Mal ihre Brüste operieren!

Das berichtete sie nun in ihrer Instagram-Story. "Ich habe ja 2015 schon mal meine Brüste gemacht... Ich werde es wieder tun. Nach dem zweiten Kind sehen sie nicht mehr aus wie vorher: Die eine hängt ganz woanders als die andere", schilderte Kim. "Ich fühle mich nicht wohl. Ich will das unbedingt machen, so schnell wie möglich."

Doch wie genau sollen ihre Boobies hinterher aussehen? Und was wird genau gemacht? "Ich möchte es wieder so natürlich wie möglich haben. Es wird minimal vergrößert. Es führt kein Weg dran vorbei: Ich muss leider eine Straffung haben – habe echt viel Haut nach dem Stillen von zwei Kindern." Den Eingriff werde sie im Mai beim Beauty-Doc ihres Vertrauens in Hamburg durchführen lassen.

