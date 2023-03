Wie für den Ex: Sophia Thomalla trägt Kette für ihren Alex

Sophia Thomalla (33) ist offenbar eine Wiederholungstäterin! Die Are You The One?-Moderatorin ist seit Oktober 2021 mit dem Tennisspieler Alexander Zverev (25) zusammen. In dem Sportler scheint die Unternehmerin endlich den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden zu haben: Die beiden machen immer wieder deutlich, wie verliebt sie sind. Sophia trägt sogar eine Liebeskette für ihren Alex – das ist aber nicht das erste Mal, dass sie einem Mann diesen Liebesbeweis erbringt...

Paparazzi lichteten die Beauty am Strand von Miami ab. Sophia wagte sich in einem knappen Bikini ins Meer. Auf den Fotos trägt sie eine Kette mit einem ziemlich großen Anhänger, auf dem die Influencerin mit ihrem Alex zu sehen ist. Diese süße Geste überlegte sie sich in der Vergangenheit wohl schon für Gavin Rossdale (57): Als die beiden sich vor einigen Jahren dateten, erschien sie beim Felix Burda Award mit einer funkelnden Kette mit einem "G"-Anhänger.

Sophia und Gavin hatten ihre Beziehung damals größtenteils privatgehalten. Dennoch hatten die beiden sich auch mal gemeinsam auf dem Red Carpet gezeigt – unter anderem waren sie im November 2018 zusammen auf der LACMA Art+Film Gala erschienen.

Anzeige

Splash News Alexander Zverev mit Sophia Thomalla

Anzeige

VAEM / BACKGRID Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Gavin Rossdale und Sophia Thomalla bei der LACMA Art+Film Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de