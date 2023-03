Darum geht es in dem neuen Song "Eyes Closed" von Ed Sheeran

Ed Sheeran (32) verarbeitet in seinem neusten Song großen Schmerz. Der Sänger machte vor wenigen Wochen bekannt, dass sein neues Album "-" ("Subtract") am 5. Mai erscheinen wird – doch einen Song sollen die Fans schon vorab zu hören bekommen. Am Freitag veröffentlichte er den ersten Titel aus dem Album: "Eyes Closed". Ed sprach jetzt über die Bedeutung des Songs und seine Inspiration dazu.

Im Februar 2022 verlor der Rotschopf seinen besten Freund Jamal Edwards (✝31), mit dem er die Musikplattform SBTV gegründet hatte – seine Trauer darüber hat er scheinbar noch nicht ganz überwunden und verarbeitet sie in dem Song. "Jedes Mal, wenn man ausgeht und erwartet, dass man die Person wieder trifft, erinnert einen alles an sie und an die Dinge, die man zusammen gemacht hat", berichtete er laut dem Magazin Mirror in einem Interview.

Das Musikvideo zu dem Herzschmerz-Song wurde von einem der Kinderbücher inspiriert, das er seinen Töchtern abends gerne vorliest. Die Trauer wird hier als blaues Monster dargestellt und ist ein ständiger Begleiter des Lebens. Es ist beim Ausgehen dabei – aber auch, wenn man sich nach einem langen Tag ins Badezimmer begibt und sich bettfertig macht. "Manchmal muss man sich selbst aus der Realität herausnehmen, um den Schmerz des Verlustes zu betäuben", erklärte Ed dazu.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, The Brit Awards 2022

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran bei den Brit Awards 2022

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de