Fans hatten sich gesorgt: Amy Hart ließ Baby durchchecken

Ist Amy Harts Baby gesund? Die einstige Kandidatin der britischen Love Island-Version ist Anfang März zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Sam Rason durfte sie einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Doch ihre Fans machten sich Sorgen um den kleinen Stanley: Seine Lippen und Mundwinkel schienen auf mehreren Aufnahmen bläulich zu schimmern. Deswegen suchte Amy nun medizinischen Rat.

Einige User hatten unter anderem vermutet, dass Stanley eine Zyanose haben könnte, die durch Sauerstoffmangel im Blut entsteht. Oft liegen dem Lungen- oder Herzprobleme zugrunde. Doch Amy gab in ihrer Instagram-Story Entwarnung: "Wir haben ihn untersuchen lassen und alles ist in Ordnung. Er hat großes Glück, dass sich so viele Menschen um ihn kümmern, vielen Dank."

Erst vor wenigen Tagen hatte Amy betont, wie sehr sie in ihrer Mutterrolle aufgeht: "Mutter zu sein ist das Beste, was ich je getan habe, und zu sehen, wie Sam Vater wird, war eine unglaubliche Erfahrung." Für die 30-Jährige sei es ein großes Glück, ihr Leben mit ihrem Partner und ihrem Sohn teilen zu können.

Instagram / amyhartxo Amy Harts Sohn Stanley Samuel Giles Rason

Instagram / amyhartxo Amy Harts Sohn Stanley

Instagram / amyhartxo Amy Hart, Sam Rason und ihr Sohn, März 2023

