Immer nur Blätterteig: Fans dissen Anne Wünsches Rezepte

Fans haben wohl einiges an Anne Wünsches (31) Content auszusetzen! Die Influencerin teilt allerhand Eindrücke aus ihrem Alltag mit ihrer Community – dabei postet sie einen wilden Mix aus Comedy-Videos, Einblicken in ihr Familienleben und heißen Fotos und Clips von sich. Seit einiger Zeit sind auf dem Profil der Laiendarstellerin auch diverse Rezepte zu finden. Die fallen bei Annes Followern aber durch!

Unter ihrem neuesten Rezeptvideo auf Instagram erntet Anne eine Menge Kritik. Einige Nutzer scheinen genervt davon zu sein, dass die 31-Jährige überwiegend Snacks mit Blätterteig zubereitet. "Wieso nennst du deinen Kanal nicht einfach um in 'Blätterteig-Mum'. Der Name würde deinem Content gerecht werden", "Also langsam wird es langweilig. Jedes Rezept ist mit Blätterteig und gefüllt, ist alles gleich" oder "Kannst du auch mal was Gesundes und vor allem wirklich Selbstgemachtes präsentieren? Wirklich traurig", kommentierten die User.

Einige Fans nahmen die YouTuberin aber auch in Schutz und freuten sich sehr über ihr neuestes Schokobrötchen-Rezept. "Mega Rezept, muss ich morgen nachmachen, danke Anne! Liebe deine Rezepte", freute sich beispielsweise eine Userin.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Laiendarstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

