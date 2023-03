Nach "Make Love, Fake Love": Krasser Zoff bei Max und Jannik

Diese beiden Realitystars gingen sich fast an den Kragen! Max Bornmann wurde durch seine Teilnahme an der Kuppelshow Make Love, Fake Love bekannt. Dort kämpfte der damals vergebene um das Herz von TV-Persönlichkeit Yeliz Koc (29) und sorgte damit für Fassungslosigkeit. Im Finale entschied sich Yeliz jedoch für Single Jannik Kontalis, mit dem sie nun in einer Beziehung ist. Jetzt offenbarte Max, dass es nach der Sendung zu einem heftigen Streit zwischen ihm und Jannik kam!

In der aktuellen Folge des Podcasts "Aftershow – Make Love, Fake Love" erzählte der Hottie, was beim Feiern nach der Sendung passierte: "Ich habe trotzdem mit Yeliz geflirtet, auch wenn Jannik dabei war." Max gab außerdem zu, sehr offensiv gewesen zu sein. So habe die Brünette geäußert, dass sie Lust auf einen Nachtisch habe. Dies nahm der Casanova als Chance und antwortete: "Na komm, ich bin dein Nachtisch!" Jannik sei bei dem Flirtversuch angeblich nicht dazwischen gegangen.

Bei einem weiteren Treffen habe Max mit Yeliz geredet. Als Jannik etwas fragen wollte, habe seine Freundin ihm gesagt, dass er warten solle. Diese Reaktion habe Jannik wütend gemacht, weswegen er Max ins Gesicht fasste. "Ich bin dann erst mal raus gegangen, um runterzukommen", erklärte der "Make Love, Fake Love"-Kandidat. Kurze Zeit später soll Jannik auf ihn zugekommen sein und die seien um die Ecke gegangen, um die Situation zu klären.

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de