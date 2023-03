Nach Trennung? Rebecca Lobie löscht ihren Instagram-Account

Haben sich Rebecca Lobie und ihr Mann Mick etwa getrennt? Die Nichte von Steve Irwins (✝44) hatte sich durch ihre sexy Fotos, die teilweise auch ihr Mann geschossen hatte, eine Reichweite im Netz aufgebaut. Die beiden Eheleute sollen bis vor Kurzem eigentlich eine harmonische Beziehung miteinander geführt haben. Doch hat sich jetzt alles verändert? Rebecca löschte nun ihren Social-Media-Account und Mick postete kryptische Zeilen.

"Wenn ich ständig so behandelt werde, als würde ich nicht existieren, was bringt es dann, mich weiter zu bemühen, hier zu sein?", lauteten einige der Worte von Rebeccas Ehemann laut dem amerikanischen Magazin Mail Online. Nach diesen Zeilen sucht man vergeblich nach dem Instagram-Kanal der 34-Jährigen. In den vergangenen Monaten hatte der Mechaniker immer wieder mysteriöse Beiträge geteilt – sind die beiden etwa schon seit Längerem getrennt?

Während Rebecca mit ihren Eheproblemen für Aufmerksamkeit sorgt, mischt ihre Cousine Bindi Irwin (24) Instagram mit einer ganz anderen Aktion auf. Die Tochter der Aktivistin feiert am Sonntag ihren zweiten Geburtstag – dazu hat sie ihre Follower in den Australian Zoo eingeladen, mitzufeiern.

Instagram / rebecca_lobie Rebecca Lobie im Juni 2021

Instagram / rebecca_lobie Rebecca Lobie im Juli 2021

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, Aktivistin

