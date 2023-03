Bindi Irwin lädt Fans zum Geburtstag ihrer Tochter Grace ein

Bindi Irwin (24) möchte die Fans bei dem zweiten Geburtstag ihrer Tochter Grace Warrior Irwin Powell (1) dabei haben! Die australische Naturschutz-Aktivistin ist seit dem Jahr 2020 mit dem Amerikaner Chandler Powell (26) verheiratet. Ihr Liebesglück war perfekt, als im darauffolgenden Jahr ihre kleine Tochter zur Welt kam. Seitdem teilt die Schauspielerin im Netz regelmäßig Eindrücke aus ihrem Leben zu dritt. Und jetzt möchte Bindi ihre Community voll und ganz am Leben ihrer Tochter teilhaben lassen.

Am Mittwoch teilte die 24-Jährige die offizielle Einladung zu dem zweiten Geburtstag ihrer Tochter auf ihrem Instagram-Kanal. "Unsere wunderschöne Grace Warrior wird zwei Jahre alt. Wir teilen die Geburtstagsfeier mit euch", kommentierte sie den Beitrag, indem ihr Kind zu sehen ist – um den Veranstaltungsort zu verdeutlichen, sind ebenfalls außergewöhnliche Tiere auf dieser Collage abgebildet. Gefeiert werden soll im Australia Zoo in Beerwah am kommenden Samstag.

Auch wenn Bindi damit wirbt, dass Kinder unter 14 Jahren freien Eintritt erhalten, könnte ein Ausflug in diesen Zoo ein teures Ereignis werden – ein standardmäßiges Ticket kostet umgerechnet etwa 61 Euro. Aber dafür erwartet die Gäste ein Tag voller Action und Spaß.

Instagram / bindisueirwin Grace Warrior Irwin Powell im März 2023

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell, Bindi Irwin und ihre Tochter Grace im Februar 2023

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell, Bindi Irwin und ihre Tochter Grace im März 2023

