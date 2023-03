Suche nach Naddel: Julian F. M. Stoeckel irritiert Aufruf

Wo steckt Nadja Abd el Farrag (58)? Familie, Freunde und Fans sind momentan sehr besorgt um die TV-Bekanntheit. Der Grund: Die Ex-Freundin von Dieter Bohlen (69) ist seit vier Monaten verschwunden. Freunde von ihr veröffentlichten auf der Instagram-Seite der 58-Jährigen einen Aufruf, in dem sie die 58-Jährige um ein Lebenszeichen baten. Doch von diesem Aufruf ist ihr guter Bekannter Julian F. M. Stoeckel sehr irritiert. Warum, verriet er im Interview mit Promiflash!

In dem Aufruf auf Instagram hieß es unter anderem, dass Nadja in der Vergangenheit von diversen Leuten hintergangen wurde und Freund und Feind voneinander nicht mehr unterscheiden könne. In der Nachricht baten ihre Freunde Nadja darum, sich bei ihnen zu melden. "Am meisten besorgt mich, dass es den 'Freunden' erst nach vier Monaten auffällt? Wenn meine besten Freunde sich vier Tage nicht melden würden, würde ich schon die Polizei rufen!", erklärte Julian gegenüber Promiflash, warum ihm der Aufruf suspekt vorkommt.

"Ich fand den Post irgendwie gruselig – ich kann es mir nicht erklären, aber es ist ein Gefühl", teilte der Entertainer mit. Dieses Gefühl teilten auch einige Nutzer auf Instagram. "Alles sehr mysteriös. Wer weiß, was da passiert ist. Komisches Gefühl, auch bei dem Typen, der ihren Account nutzt", meinte ein User. Andere hofften einfach nur, dass Nadja schnellstmöglich wieder auftaucht. "Liebe Nadja, bitte melde dich in irgendeiner Form, wenn es dir möglich ist", wünschte sich ein Fan.

Getty Images Nadja Abd el Farrag bei der Venus-Erotikmesse 2009

Getty Images Julian F. M. Stoeckel in München

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel im April 2022

