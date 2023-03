Das norwegische Kronprinzenpaar kriegt eine eigene Doku

Dieses Royal-Paar gibt bald Einblicke hinter die Kulissen! Haakon (49) von Norwegen ist derzeit norwegischer Kronprinz und seit 2021 mit Kronprinzessin Mette-Marit (49) verheiratet. Während Mette-Marit einen eigenen Sohn mit in die Ehe brachte, sind sie inzwischen stolze Eltern zwei gemeinsamer Kinder. Jetzt haben die Royal-Fans einen großen Grund zur Freude, denn Mette-Marit und Haakon sollen eine eigene Doku bekommen!

Wie die norwegische Zeitschrift Se og Hör berichtet, verfolgt das Kronprinzenpaar ein TV-Projekt mit ihnen in den Hauptrollen. Bisher wurde nicht bekannt gegeben, wann der Sender die Serie ausstrahlen wird. Der Auftrag wurde jedoch bereits an The Oslo Company erteilt. Laut des Magazines wurden die beiden bei vergangenen Terminen bereits von einem Kamerateam begleitet. Der Hof bestätigte diese Informationen.

Doch nicht nur das: Der Palast verkündete die Pläne für die Geburtstage des Kronprinzenpaares, denn beide werden im Sommer kurz nacheinander 50. So wollen Mette-Marit und Haakon auf mehrere gemeinsamen Reisen gehen und planen eine große Geburtstagsfeier. Die Party soll am 25. August und damit am Hochzeitstag des Paares stattfinden.

Getty Images Ingrid Alexandra, Sverre Magnus, Haakon, Mette-Marit und ihre Hunde Milly und Muffins

Instagram / crownprincessmm Mette-Marit und Haakon von Norwegen, September 2020

Getty Images Prinz Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra, Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit

