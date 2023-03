"Der Bachelor"-Spoiler: Laufen David etwa die Mädels davon?

Noch mehr Frauen gehen freiwillig! Derzeit sucht David Jackson bei Der Bachelor seine große Liebe. Noch zwölf Frauen sind im Rennen um das Herz des Content Creators und lernen ihn nach und nach in Mexiko kennen. Bereits zu Anfang verließen Danielle und Fiona freiwillig die Show, da es mit dem Bachelor nicht gematcht hatte. Achtung Spoiler: Zwei weitere Frauen wollen freiwillig gehen!

Achtung Spoiler-Warnung!

Schon in den Tagen vor der Nacht der Rosen äußerten Tami Nehrbass und Giovanna Langhorst, dass sie Zweifel haben. Bei der Entscheidung nimmt sich dann zuerst Giovanna den Junggesellen zur Seite: "Irgendwie hab ich für mich gemerkt, dass ich gar nicht mehr so enttäuscht war, wenn ich die Dates nicht bekommen habe, und das hat mir gezeigt, dass ich hier vielleicht doch nicht richtig bin", kündigt sie ihren Ausstieg an. David zeigt sich daraufhin verständnisvoll, gibt aber auch zu: "Natürlich schade, ich will jetzt nicht so tun, als wäre es mir egal!"

Mit einem Kloß im Hals spricht schließlich auch Tami mit dem Dubai-Auswanderer. "Ich fühle es halt einfach nicht so. Ich habe wirklich richtig Heimweh", gibt die 29-Jährige zu. Dem will David natürlich nicht im Wege stehen: "Wir sind alle hier, um Liebe zu finden, und wenn jemand schon frühzeitig erkennt, dass es das nicht ist, dann kann man auch eine Entscheidung frühzeitig für sich treffen", erklärt der Influencer.

RTL David Jackson, Bachelor 2023

RTL Giovanna Langhorst, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Tami

