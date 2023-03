Finger verloren: Prinz Frédéric fordert Millionen-Zahlung!

Dieser Unfall wird teuer werden. Prinz Frédéric von Anhalt (79) war Anfang des Jahres in einen Autounfall verwickelt gewesen: In Los Angeles krachte er mit seinem Rolls Royce gegen ein anderes Auto und verletzte sich an der Hand schwer: Ein Finger musste sogar zur Hälfte amputiert werden. Nun fordert der Witwer von Zsa Zsa Gabor (✝99) eine fette Summe Schmerzensgeld!

Eigentlich wolle Frédéric den Unfallverursacher auf rund 93 Millionen Euro Schadensersatz verklagen – vor allem wegen seines verloren gegangenen Ringfingers. "Wir sind dabei, uns zu vergleichen. Wenn alles gut geht, kriege ich wohl 4,1 Millionen Euro. Schließlich handelt es sich um meinen royalen Ringfinger, der ja nicht mehr nachwächst", erklärt er gegenüber Bild.

Bei dem Unfall hat die andere Partei eine Vorfahrt missachtet und ist Frédéric in die Fahrerseite gefahren. Ganze drei Tage musste der 79-Jährige daraufhin im Krankenhaus verbringen. Mittlerweile geht es ihm aber wieder besser: "Es geht langsam voran. Ich trage immer noch einen Verband, die Wunde ist noch nicht zugewachsen. Ab und zu habe ich auch noch Schmerzen", erklärt er dem Blatt.

Anzeige

Getty Images Prinz Frédéric von Anhalt im Mai 2017 in Beverly Hills

Anzeige

AEDT Prinz Frédéric von Anhalt, 2022

Anzeige

Timm, Michael Prinz Frédéric von Anhalt bei der Berlin Fashion Week, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de