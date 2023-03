Kate Hudson verrät das neue Hobby ihrer Tochter Rani Rose!

Der Nachwuchs von Kate Hudson (43) hat eine neue Freizeitaktivität gefunden! Die Schauspielerin hat in den vergangenen drei Jahren drei Kinder bekommen – zwei Jungen und ihre Tochter Rani Rose. Inzwischen ist die Enkelin von Goldie Hawn (77) bereits vier Jahre alt – ein gutes Alter, um sich in Hobbys zu stürzen, die so richtig viel Spaß machen! Kate verkündete nun im Netz, dass ihre Rani bald auf dem Fußballplatz stehen wird.

Am Donnerstag postete die "Deepwater Horizon"-Darstellerin eine Aufnahme auf ihrem Instagram-Kanal, die ihre Tochter zeigt, wie sie fröhlich in die Kamera lächelt. Dabei hält sie stolz zwei rosa-weiße Fußballschuhe in die Kamera. Ein weiteres Bild in dem Beitrag präsentiert die Musterung der Schuhe noch mal in einer Nahaufnahme. Kate kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Jetzt geht es los!"

Und nicht nur die 43-Jährige freut sich über das neue Hobby ihres Mädchens. Auch ihr Schauspiel-Kollege Jeremy Renner (52) kann sich in den Kommentaren kaum halten vor Begeisterung. "Das muss ich sehen!", schrieb er und verstärkte seine Aussage, indem er sechs Ausrufezeichen hinter den Satz setzte.

Instagram / katehudson Kate Hudsons Tochter Rani Rose im März 2023

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Tochter Rani Rose

Getty Images Jeremy Renner bei der Premiere von "Hawkeye"

