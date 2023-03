"Let's Dance"-Partnertausch: Das sagen die Fans zur Neuerung

Das gab es noch nie! Zum ersten Mal in der Let's Dance-Geschichte steht ein Partnertausch an. Das verkündeten die Moderatoren Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) in der vergangenen Folge der Tanzshow. Die Paare werden neu zusammengewürfelt. Joachim Llambi (58) machte jedoch auch deutlich, dass die Promis nach der Osterpause wieder mit ihren gewohnten Partnern tanzen werden. Doch was halten die Promiflash-Leser von der Neuerung?

Das Ergebnis einer Promiflash-Umfrage (Stand: 25. März, 12 Uhr) zeigt ein gemischtes Meinungsbild. Knapp 57 Prozent sind von dem Partnertausch nicht angetan. Das entspricht 1.906 Stimmen. Etwa 43 Prozent hingegen, 1.433 Stimmen also, finden die Neuerung super und finden die Abwechslung cool.

Auf bei Twitter sind sich die Zuschauer uneinig: "Ich finde es mal eine spannende Idee. Man hat ja inzwischen unter den Profis auch schon seine Lieblinge und ist dann gegebenenfalls auch automatisch für den zugehörigen Promi. Das wird für die Zuschauer ein richtiges Gefühlschaos", schreibt ein User. Ein weiterer ist da anderer Meinung: "Partnertausch ist für mich Wettbewerbsverzerrung."

