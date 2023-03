Nach Beauty-Eingriffen: Doja Cat twittert neue Körbchengröße

Doja Cat (27) hat kein Problem damit, offen über ihre Beauty-Eingriffe zu sprechen. Die "Woman"-Interpretin ist bekannt für ihre gewagten Looks. Bei der Pariser Fashion Week im Januar hatte sie sich mit über 30.000 Kristallen besetzen lassen. Ihren rund 26 Millionen Followern gibt sie gerne Einblicke in ihr Styling: Sie rasierte sogar live im Netz ihre Augenbrauen ab. Aus ihren Schönheitsoperationen macht sie auch kein Geheimnis: Doja Cat berichtet Fans nun von ihrer Brustoperation und Fettabsaugung!

Auf Twitter verkündete die Rapperin am Montag, sie habe ihre "Titties machen lassen". Ihre Fans hatten anschließend viele Fragen, weshalb sie erklärte, sie sei seit vier Tagen am Genesen. "Ich fühle mich okay. Ich hatte eine Fettabsaugung, also schmerzen meine Oberschenkel sehr, wenn ich mich zu viel bewege. Aber ich heile wirklich schnell", erklärte sie. Auch ihre neue Körbchengröße teilte Doja mit: "32C". Mit dem Ergebnis ist die Musikerin wohl sehr zufrieden. "Ich wünschte, ich könnte an meinen eigenen Titties lutschen, so gut sehen sie gerade aus, verdammt", schrieb sie abschließend.

Während einige Follower ihr eine schnelle Genesung wünschten, kritisierten auch viele ihre Eingriffe. Daraufhin erklärte Doja einem Fan, warum Leute sich ihrer Meinung nach über Fettabsaugungen aufregen: "Weil Leute Dinge brauchen, um sich darüber aufzuregen, weil Leute unglücklich sind und einen Job brauchen." Dass die Rapperin sich keinen Hate im Netz gefallen lässt, hatte sie schon öfter bewiesen. "Haltet die Klappe und lasst mich in Ruhe, ciao", hatte sie vergangenen Monat getwittert.

Anzeige

Instagram / dojacat Doja Cat im August 2022

Anzeige

Getty Images Doja Cat, Sängerin

Anzeige

Getty Images Doja Cat, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de