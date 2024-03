Schlecht behandelt? Doja Cat deaktiviert Social-Media-Profil

Doja Cat (28) hat von den sozialen Medien wohl einfach die Nase voll! Vor wenigen Stunden verkündet die "Kiss Me More"-Interpretin, dass sie sich von Instagram zurückziehen wird. Zum Abschied veröffentlicht sie ein Foto einer Krabbenschere, die eine Zigarette hält und schreibt: "Hey, ich werde mein Profil deaktivieren, weil ich das nicht mehr wirklich fühle. Passt auf euch auf." Wenig später überarbeitet sie den Beitrag und untermauert ihre Entscheidung mit den Worten: "Ich komme gerne hierher, um mich inspirieren zu lassen und zu sehen, wie kreativ die Leute sind, aber ich habe das Gefühl, dass das alles zu viel wird."

Die Sängerin bringt außerdem zum Ausdruck, dass sie sich bei den Usern der Plattform nicht gut aufgehoben fühle. "Die Art und Weise, wie man hier mit mir spricht und mich behandelt, bringt mich auf beschissene Gedanken", erklärt sie und macht darauf aufmerksam, zukünftig aufzupassen, wie man im Internet "mit und über" Personen rede. Sie verabschiedet sich und wenig später ist Dojas Account nicht mehr aufzufinden. Auch auf dem TikTok-Account des Stimmwunders sind alle Beiträge gelöscht.

Dojas Fazit könnte wohl mit der Reaktion auf ihr Posting der vergangenen Woche zusammenhängen. Darin veröffentlichte sie mehrere Schnappschüsse von sich, gekleidet in roten Plateau-Heels, einem schwarzen Spitzen-Slip, einem trägerlosen Top und einem grauen Stirnband. Unter anderem posierte sie in der Hocke, was ihre Follower zu fiesen Bemerkungen anregte. Ein User fragte: "Warum sieht es so aus, als würde sie auf den Boden pinkeln?" Ein weiterer schrieb: "Das erinnert mich eher an eine betrunkene Mutter, während die Kinder in der Schule sind und der Ehemann bei der Arbeit!"

Doja Cat, Sängerin

Doja Cat, Musikerin

