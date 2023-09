Top oder Flop? Doja Cat im Spinnennetzlook bei den MTV VMAs

Dieses Outfit sorgt auf jeden Fall für Aufmerksamkeit! Gestern wurden in New Jersey wieder die MTV Video Music Awards verliehen. Ein Grund für die Superstars der Musikbranche, sich so richtig in Schale zu werfen: Unter anderem Shakira (46) und Selena Gomez (31) begeisterten mit ihren Traumroben. Weniger elegant, dafür sehr viel freizügiger erschien Doja Cat (27): Der Körper der Sängerin war lediglich von ein paar Fäden umhüllt!

Bei den MTV VMAs setzte Doja auf viel nackte Haut: Sie trug ein Kleid, das sehr stark an ein Spinnennetz erinnert. Unter den weißen Fäden war die Musikerin bis auf einen beigefarbenen String völlig nackt – Nippelblitzer also vorprogrammiert! Zu dem Hauch von Nichts kombinierte sie durchsichtige High Heels und glitzernden Schmuck. Auch das auffällige Make-up mit Glitzersteinchen konnte nicht von dem Fummel der 27-Jährigen ablenken.

Doja konnte sich bei der Preisverleihung große Hoffnung auf eine der begehrten Trophäen machen: Sie war gleich in fünf Kategorien nominiert. Am Ende des Abends konnte die Künstlerin immerhin eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen. Sie gewann den Preis "Best Art Direction" für ihren Hit "Attention".

Doug Peters/PA Photos Collage: Doja Cat bei den MTV VMAs im September 2023

Doug Peters/PA Photos Doja Cat bei den MTV VMAs 2023

Getty Images Doja Cat, Grammys 2023

