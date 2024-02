Das waren die schrägsten Looks bei den Grammy Awards 2024

Bei den diesjährigen Grammy Awards war outfittechnisch wieder alles dabei. Einige Stars waren in ihren edlen Roben und aufwendigen Kleidern auf dem roten Teppich echte Hingucker. Dua Lipa (28) bezauberte zum Beispiel in einem silbern funkelndem Glitzer-Dress. Aber auch Halle Bailey (23) zog mit ihrem funkelnden und fast durchsichtigen Outfit alle Blicke auf sich. Manche Stars haben hingegen etwas weniger Modegeschick bewiesen...

Lana Del Rey (38) erschien auf dem Red Carpet zum Beispiel in einem schwarzen Spitzenkleid mit Puffärmeln und kombinierte dazu Schuhe in demselben Ton. Jedoch kämmte sie ihren Pony so sehr ins Gesicht, dass man sie darunter kaum erkennen konnte – zusammen mit der dunklen Mähne wirkte ihr Look ziemlich düster. Doja Cat (28) gewährte mit einem nudefarbenen und größtenteils transparenten Kleid hingegen freie Sicht auf ihren Körper. Der Stoff wirkte jedoch etwas zerfetzt.

Aber auch Billie Eilishs (22) Look warf Fragen auf. Die Sängerin kam zu der Award-Gala zusammen mit ihrem Bruder Finneas O'Connell. Er trug eine schicke schwarze Hose sowie ein dazu passendes Hemd. Billie ließ es dafür umso lässiger und bunter angehen. Die "What Was I Made For?"-Interpretin nahm ihre Musikpreise in einem Oversize-Look in Rosa, Schwarz und Weiß entgegen. Auf der Bühne setzte sie mit einem grün gemusterten Mantel und einem rosafarbenen Kopftuch wiederum auf Granny-Chic.

Getty Images Lana Del Rey im Februar 2024 in Los Angeles

Getty Images Doja Cat, Sängerin

Getty Images Billie Eilish und Finneas im Februar 2024

Getty Images Billie Eilish bei ihrer Grammy-Performance

