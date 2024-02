"Boden pinkeln": Fans lachen über Doja Cats Unterwäsche-Pics

Ist das eher skurril oder sexy? Die Rapperin Doja Cat (28) übertrifft sich selbst immer wieder mit ihren exzentrischen Looks: So schlüpfte sie in einem ihrer Musikvideos beispielsweise in die Rolle eines nackten Dämons oder tauchte bei den MTV Video Music Awards in einem äußerst freizügigen Spinnennetz-Dress auf. Jetzt überrascht sie mit ihrem aktuellen Outfit das Netz: Die Fans verspotten Dojas Look auf ihren neusten Selfies!

Auf ihrem Instagram-Profil postet die Sängerin nämlich mehrere Schnappschüsse. Und auf denen trägt sie rote Plateau-High-Heels, ein Stirnband, ein schwarzes Spitzenhöschen und ein trägerloses Top. Dabei lichtet sich Doja beispielsweise in einer hockenden Position ab oder macht ein Selfie aus einer merkwürdigen Perspektive, während sie durch ihre Brille in die Kamera guckt. Ihre dunklen Haare hat sie außerdem hochtoupiert.

Ihre Fans sind beim Anblick der "Say So"-Interpretin eher nicht so angetan. So hagelt es zahlreiche fiese Kommentare. "Warum sieht es so aus, als würde sie auf den Boden pinkeln?", fragt ein Nutzer verdutzt und ein weiterer merkt an: "Das erinnert mich eher an eine betrunkene Mutter, während die Kinder in der Schule sind und der Ehemann bei der Arbeit!" Doja selbst kommentiert ihren Beitrag lediglich mit einem Emote eines Weinglases.

Doug Peters/PA Photos Collage: Doja Cat bei den MTV VMAs 2023

Instagram / dojacat Doja Cat, Musikerin

Instagram / dojacat Doja Cat, Musikerin

