"Schamhaare": Doja Cat nimmt ihre Kopfbehaarung in Schutz!

Doja Cat (28) richtet sich an ihre Hater! Die Sängerin muss sich im Netz einiges anhören. So viel, dass sie sich vor wenigen Wochen sogar dazu entschloss, ihr Social-Media-Profil zu deaktivieren. Nun ist die natürliche Haarstruktur der Sängerin ins Kreuzfeuer geraten – dagegen wehrt sich Doja jetzt! "Ich erkenne ein Muster. Ich erkenne in meinem Kommentarbereich ein gleichbleibendes Muster von Leuten, die sagen, dass meine Haare aussehen wie Schamhaare, wie Teppich oder auch Schafswolle", äußert sich die Musikerin in einem Livestream, der Hollywood Unlocked vorliegt.

Diese Kommentare wolle sich die Beauty nicht länger gefallen lassen und appelliert aus diesem Grund an die Öffentlichkeit: "Wir müssen nach vorn schauen. Lasst uns vorangehen. Lasst uns wachsen." Dabei wolle Doja ihren Hatern nichts befehlen. "Ich bin verdammt noch mal kein Elternteil von euch", erklärt sie. Die negativen Kommentare zu ihren Haaren begannen, nachdem sie am Freitag ein Foto ihres neuesten Albumcovers im Netz teilte.

Anfang des Monats hatte sich Doja aus den sozialen Medien zurückgezogen. "Hey, ich werde mein Profil deaktivieren, weil ich das nicht mehr wirklich fühle", hatte sie auf Instagram zu einem Foto geschrieben, auf dem eine Krabbenschere mit einer Zigarette zu sehen ist. "Ich komme gerne hierher, um mich inspirieren zu lassen und zu sehen, wie kreativ die Leute sind, aber ich habe das Gefühl, dass das alles zu viel wird", hatte sie nach einer Bearbeitung des Beitrags noch erklärend hinzugefügt.

Getty Images Doja Cat, Rapperin

Getty Images Doja Cat, Rapperin

