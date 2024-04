So ausgefallen war Doja Cats Bühnenshow auf dem Coachella!

Die Sängerin Doja Cat (28) weiß, wie man aus der Masse heraussticht. Seit Jahren begeistert sie Fans mit ihren ausgefallenen Looks. Nach ihrem Coachella-Debüt im Jahr 2022 kehrte sie dieses Jahr als Headlinerin auf das Festival zurück und begeisterte ihre Fans mit ihrem Auftritt. Während ihrer einstündigen Performance wechselte sie ganze sechsmal ihr Outfit. Das Augenmerk ihres ersten Looks lag auf einer platinblonden Langhaarperücke, die sie mit einem weißen Schutzanzug und Turnschuhen kombinierte. Nach kurzer Zeit zog sie sich aus und brachte einen Netz-Body zum Vorschein. Das Outfit wurde durch ein Paar Stiefel abgerundet, die aussahen, als seien sie ebenfalls mit blonden Extensions bedeckt.

Für den zweiten Teil ihres Auftritts entledigte sich die 28-Jährige ihrer Perücke und glänzte mit ihrer richtigen Frisur: einem gebleichten Buzz Cut. Die restlichen Looks bestanden unter anderem aus zwei durchsichtigen Raumanzügen in Weiß und Gold sowie einem Bikini, bestehend aus Zahnseide, in welchem sie während ihres letzten Songs im Schlamm herumrollte. Außerdem trug sie einen Body mit dreidimensionalen Stäbchen.

Die Künstlerin brachte einen bunten Mix ihrer bekanntesten Songs. Unter anderem vertreten waren ältere Songs wie "Tia Tamera", aber auch ihren Chartstürmer "Paint the Town Red" performte sie auf der Coachella-Bühne. Während ihrer Show hatten mehrere hochkarätige Stars Gastauftritte. Unter anderem holte sie 21 Savage (31), Teezo Touchdown und A$AP Rocky (35) auf die Bühne, die sie supporteten.

Getty Images Doja Cat

Getty Images Doja Cat

