Naddel ist verschwunden: Jasmin Herren meldet sich wütend!

Jasmin Herren (44) spricht jetzt Klartext! Erst vor zwei Wochen hatte es von Nadja Abd el Farrag (58) nach fast einem Jahr Abstinenz im Netz ein Lebenszeichen gegeben. Doch am Donnerstag postete dann ihr angeblich guter Freund Daniel einen Beitrag, laut dem es mit der Moderatorin seit mehreren Monaten keinen Kontakt mehr gebe. Bis heute soll sich die 58-Jährige nicht gemeldet haben – das macht Jasmin wohl sauer. Nach der ganzen Aufregung richtet die Schlagersängerin jetzt mahnende Worte an Naddel.

"Ich hoffe, dass du dieses Video vielleicht mal siehst. Ich finde es wirklich absolut menschenunwürdig, wie du mit deinen Freunden umgehst. Das sage ich dir einfach mal so wie es ist", richtet Jasmin die Worte in ihrer Instagram-Story an die Ex-Freundin von Dieter Bohlen (69). Zuvor berichtete sie von den psychischen Erkrankungen von Naddel und betont deswegen immer wieder: "Lass dir dann bitte doch auch helfen. Das ist das, was ich nicht verstehen kann. Es gibt Lösungen für alles."

Und auch andere Stars machen sich Gedanken über die aktuelle Situation von Nadja. Der Entertainer Julian Stoeckel (36) beispielsweise ist ziemlich irritiert bezüglich des Hilferufs von Daniel. "Am meisten besorgt mich, dass es den 'Freunden' erst nach vier Monaten auffällt? Wenn meine besten Freunde sich vier Tage nicht melden würden, würde ich schon die Polizei rufen!", erklärte er in einem Promiflash-Interview.

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im Januar 2023

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag im August 2021 in Hamburg

ActionPress / Timm, Michael Julian F.M. Stoeckel bei einer Premiere

