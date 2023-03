Nur für Fame da? Bachelor-Colleen überrascht von Lästereien

Das kann Colleen Schneider gar nicht verstehen! Aktuell kämpft sie beim Bachelor um das Herz von David Jackson – der Rosenkavalier zweifelte wegen Colleens Bekanntheit im Netz allerdings an ihrer ehrlichen Suche nach der Liebe. Und auch die Konkurrentinnen der Influencerin bezweifeln, dass sie es wirklich ernst meint und ließen sich in der vergangenen Folge darüber aus. Promiflash verrät Colleen nun, was sie über die Lästereien denkt.

"Wo manche Kandidatinnen hellseherische Fähigkeiten entwickelt haben, um über die Absichten anderer Kandidatinnen zu urteilen, versuche ich, nicht in Schubladen zu denken. Von Menschen, die andere Menschen schlecht machen, um sich selbst aufzuwerten, halte ich mich privat fern", stellt sie im Promiflash-Interview klar. Colleen habe sich auf das Bachelor-Abenteuer eingelassen, weil sie bereit für Schmetterlinge im Bauch sei – und der gecastete Junggeselle immer viel Traummann-Potenzial habe.

Von den Zweifeln der anderen habe Colleen in der Villa auch gar nichts mitbekommen. "Ich bevorzuge eine offene, direkte und ehrliche Kommunikation. Der Austausch über meine Absichten war für manche Kandidatinnen im Flüsterton wohl aber angenehmer", echauffiert sie sich gegenüber Promiflash. Den Spruch "Wer flüstert, der lügt" gebe es ja aus gutem Grund.

RTL Colleen und David bei "Der Bachelor"

RTL Die Bachelor-Girls 2023

Instagram / colleenschneider_ Colleen Schneider, Influencerin

