Bachelor-Girls zweifeln: Meint Colleen es ernst mit David?

Geht es Colleen Schneider wirklich um die Liebe? Gemeinsam mit den anderen Kandidatinnen buhlt sie bei Der Bachelor um die Gunst des Rosenverteilers David Jackson. Da die Blondine als Influencerin tätig ist, stellte der Junggeselle sie bereits zur Rede und wollte wissen, ob sie tatsächlich an ihm interessiert sei oder an mehr Reichweite – die Psychologin konnte ihn aber davon überzeugen, dass es ihr um ihn gehe. Andere Mädels sind sich da aber nicht so sicher!

Beim Gruppendate nahm der Muskelmann sich Rebecca beiseite – die warnte ihn dann vor Frauen, die es nicht ernst meinen könnten: "Hier sind einfach manche Frauen, die meinen das nicht ernst. Die sind einfach da, um da zu sein – und nicht wegen dir. Weißt du?" Dabei nannte sie zwar keine Namen – später kamen sie und Leyla Lahouar aber auf Colleen zu sprechen. "Die ist schon so eine richtig süße und liebe Person, auf jeden Fall, aber hier drin halt, glaube ich, nicht wegen ihm", überlegte Leyla.

Colleen hatte im Gespräch mit David jedenfalls entschieden von sich gewiesen, dass sie nur für Fame da ist – schließlich habe sie die Reichweite ja schon. "Für mich ist klar, warum ich hier bin. Ich möchte jemanden kennenlernen", hatte die Beauty betont.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

RTL Rebecca und David bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL / Frank Fastner Leyla, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL Colleen Schneider, Bachelor-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de