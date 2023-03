"Scheiße": Sharon Battiste weint wegen "Let's Dance"-Tausch

Für sie war es ein Schock! Am Freitag verkündeten die Let's Dance Moderatoren Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) den Kandidaten eine Überraschung: In der nächsten Show werden die Tanzpaare aufgeteilt und neu zusammengewürfelt. Die Fans der Sendung sind sich uneinig, was sie von der Neuerung halten. Doch Sharon Battiste (31) ist sich sicher – sie möchte mit niemand anderem als Christian Polanc (44) tanzen!

"Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass wir noch weiter tanzen können, aber der Abschied fällt schwer", erklärte sie weinend im RTL-Interview. Den angekündigten Tausch finde sie "scheiße". "Weil man den Weg ja auch zusammen geht und ich möchte einfach nicht tauschen", machte sie deutlich, während Christian ihr die Tränen aus dem Gesicht wischte. Sie hoffe, dass sie in der kommenden Show so gut tanzt, damit sie wieder zusammen tanzen können. Auch Christian falle der Wechsel schwer: "Es ist schon ein harter Brocken, weil es jetzt auch nicht so spontan ist, wie es bei uns war. Es ist schon heavy."

Dabei bezog er sich auf die Verletzung, die er sich Anfang des Monats zugezogen hatte. Christian hatte eine schmerzhafte Entzündung im Fuß. Wegen Christians Ausfall war Alexandru Ionel (28) spontan eingesprungen.

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc, "Let's Dance"

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste, "Let's Dance" 2023

Getty Images Alexandru Ionel und Sharon Battiste, "Let's Dance" 2023

