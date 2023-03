So muskulös ist Michelle Rodriguez nach "Dungeons & Dragons"

Für diesen Film wurde Michelle Rodriguez (44) zum Muskelpaket! Durch ihre Rolle in den Fast & Furious-Filmen ist die Schauspielerin weltweit bekannt geworden. Auch außerhalb der Reihe ist sie oft in actiongeladenen Streifen und Videospielverfilmungen mit reichlich Kampfszenen zu sehen. Ab nächster Woche ist sie in "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" wieder auf der Leinwand zu bewundern. Die Rolle verlangte ihr wohl einiges an körperlicher Arbeit ab: So viel Muskelmasse legte Michelle für den Dreh zu!

Bei der Filmpremiere in London sprach die Schauspielerin mit SFX Magazine über ihre Vorbereitungen für die Rollenspieladaption: "Ich habe gut sieben Kilo an Muskelmasse zugelegt." Sie habe sich wirklich in die Rolle der Barbarin Holga hineingefühlt und dafür auch ihre Achselhaare wachsen lassen. "Die sind echt, nicht nur angeklebt", betonte sie. Während diese Veränderung wohl schnell wieder rückgängig gemacht werden konnte, habe ihr Körperbau ihr allerdings Schwierigkeiten bereitet. "Ich habe immer noch Probleme, diese Muskeln wieder loszuwerden. Ich musste meine Garderobe um eine neue Größe erweitern", berichtete sie.

"Fast & Furious"-Fans können Michelle auch schon bald in ihrer beliebten Rolle als Letty Ortiz im zehnten Teil der Reihe sehen. Doch sie hatte wohl auch ihre Bedenken in Bezug auf die Filmreihe: Vor den Dreharbeiten des neunten Films hatte sie kritisiert, dass den weiblichen Charakteren zu wenig Bedeutung zugesprochen werde. Daraufhin soll eine weibliche Autorin für das Drehbuch hinzugezogen worden sein.

Anzeige

Getty Images Michelle Rodriguez bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in London

Anzeige

Getty Images Michelle Rodriguez bei der Premiere von "Dungeons & Dragons"

Anzeige

Getty Images Vin Diesel und Michelle Rodriguez bei den Game Awards in Los Angeles, Dezember 2019.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de