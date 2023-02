Vin Diesel und Co. bei "Fast & Furious 10"-Trailer-Premiere!

Sie sind alle wieder vereint! Am 19. Mai 2023 kommt ein weiterer Teil der erfolgreichen Filmserie Fast & Furious in die Kinos. Heute erschien der offizielle Trailer zu dem elften Teil namens "Fast X". Die Fans mussten sich zwei Jahre lang gedulden, denn der letzte Film "F9" wurde bereits im Jahr 2021 veröffentlicht. Zu der Trailer-Premiere von "Fast X" kamen jetzt wieder alle Hauptdarsteller zusammen.

Am Donnerstagabend kamen die Hauptdarsteller des neuen Kinofilms für die Trailer-Premiere zusammen. Der Cast um Vin Diesel (55), Michelle Rodriguez (44), Tyrese Gibson (44), Ludacris (45) und Sung Kang (50) schien dabei viel Spaß zu haben. Für die Kameras ließen vor allem Vin und Tyrese den Spaßvogel raushängen und alberten viel herum. Einer fehlte jedoch allen – Paul Walker (✝40), der im Jahr 2013 ums Leben gekommen war. An seiner Stelle nahm Pauls Bruder Cody Walker (34) an der Veranstaltung teil.

Paul war am 30. November 2013 bei einem Autounfall verunglückt. Er war mit dem befreundeten Rennfahrer Roger Rodas (✝38) in Los Angeles unterwegs, als Roger die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto ging in Flammen auf – Paul und Roger konnten nicht mehr gerettet werden.

Getty Images Sung Kang und Chris "Ludacris" Bridges bei der Premiere von "Fast X" 2023

Getty Images Vin Diesel und Tyrese Gibson bei der Premiere von "Fast X" 2023

Getty Images Cody Walker, Paul Walker III. und Tyrese Gibson bei der Premiere von "Fast X" 2023

