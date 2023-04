Neue Hollywood-Bromance: Chris Pine schwärmt von Hugh Grant!

Hugh Grant (62) hat Chris Pine (42) mit seinem Charme für sich eingenommen! Die beiden Schauspielstars promoten gerade ihren neuesten Film: "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben". Bei den Dreharbeiten dazu haben sich die zwei näher kennenlernen können und siehe da: Aus den beiden Hollywoodstars wurden Freunde. Chris kommt aus dem Schwärmen für seinen Co-Star gar nicht mehr raus und verrät, wie charmant Hugh ist!

"Wie wir wissen, ist Hugh seit mehr als 30 Jahren der Gewinner des Preises für den charmantesten Charakter, der Mann kann einer Nonne die Hosen ausziehen", scherzt der 42-Jährige im Radio-Interview mit Capital. Die Arbeit mit dem Briten sei für den Star Trek-Darsteller ein absolutes Vergnügen gewesen. "Was ich an ihm liebe ist, dass er trotz seines Charmes einfach ein wunderbar mürrischer Griesgram ist", erzählt Chris weiter. Außerdem verrät er, dass Hugh megafrech sei und sie viel zusammen am Set gelacht hätten.

Seinen ganz eigenen Charme bringe auch der Film mit, in dem die zwei Stars derzeit Seite an Seite auf der Leinwand begeistern. "Ich denke, das Besondere ist, dass es den Charakter des D&D-Spiels einfängt. Es macht Spaß und ist spontan", verriet Jonathan Goldstein, einer der Regisseure des Streifens gegenüber Promiflash in einem Interview.

Getty Images Rege-Jean Page, Chris Pine und Hugh Grant in London im März 2023

Getty Images Hugh Grant und Chris Pine in London im März 2023

Getty Images Chris Pine und Hugh Grant auf der "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves"-Premiere im März 2023

