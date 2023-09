Michelle Rodriguez glänzt in Pailletten-Kleid bei amfAR Gala

Mit diesem Outfit flasht sie alle. Michelle Rodriguez (45) erlangte durch ihre Rolle in den Fast & Furious-Filmen weltweit Bekanntheit. Auch in dem Actionstreifen "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" übernahm die Schauspielerin eine Rolle. Für diese musste die Synchronsprecherin ganze sieben Kilogramm an Muskelmasse zunehmen. Für die sportliche Texanerin war das offenbar kein Problem. Nun glänzte die Beauty bei einer Veranstaltung in einem zauberhaften Kleid.

Michelle verzauberte in einem glamourösen goldfarbenen Pailletten-Kleid mit tiefem Ausschnitt das gesamte Publikum, als sie die amfAR Gala Venezia 2023 in Venedig besuchte. Das Dress der 45-Jährigen hatte einen nude-farbenen Chiffon-Overlay. Die Schauspielerin trug eine partielle Hochsteckfrisur und ein dezentes Make-up, das ihre natürliche Schönheit durchscheinen ließ.

Die "Fast & Furious"-Darstellerin ist für ihre Natürlichkeit bekannt. Vor einigen Jahren erschien die Texanerin komplett ungeschminkt bei der amfAR Gala in Los Angeles. In einem langen legeren Einteiler, glänzte Michelle damals auf der Veranstaltung und begeisterte neben den Fotografen vermutlich auch ihre Fans auf der ganzen Welt.

Getty Images Mohammed Al Turki und Michelle Rodriguez bei der amfAR Gala 2023

Getty Images Michelle Rodriguez, September 2023

Getty Images Michelle Rodriguez, Schauspielerin

