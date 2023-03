Zu viele Beauty-Eingriffe: Katie Price findet sich hässlich!

Empfindet Katie Price (44) Reue? Mit seinen zahlreichen Beauty-Operationen sorgte das einstige Boxenluder für ebenso viele Schlagzeilen wie mit seinem rasanten Privatleben. So hat die Britin sich in den vergangenen Jahren viele Male die Brüste machen lassen – aber auch an ihrem Gesicht wurde ordentlich herumgedoktert: Sowohl ihre Zähne als auch ihre Lippen, Wangen und Augenbrauen sind gemacht. Zudem hat sie zahlreiche Botox-Behandlungen und Liftings hinter sich. Doch so langsam muss Katie zugeben: Sie findet sich nach den ganzen Operationen nicht mehr schön!

In der "The Jeremy Vine Show" gab die 44-Jährige nun ein ehrliches Interview bezüglich ihres Aussehens: "Ich bin nicht mehr glücklich. Erst heute Morgen habe ich in den Spiegel gesehen und dachte: 'Ich bin so hässlich.' Dann dachte ich: 'An diesem Gesicht sollte man wirklich nichts mehr machen.'" Katie führte weiter fort: "Kennt ihr diesen operierten Look? Genau das habe ich inzwischen." Dann versicherte die fünffache Mutter: "Nicht, dass es mich stören würde, weil ich es mir selbst angetan habe – aber manchmal sollte man sich ein wenig zurücknehmen..."

Abschließend witzelte Katie: "Es ist eine Tatsache, dass ich mehr Brustvergrößerungen hatte als Männer, mit denen ich geschlafen habe – und das ist eine gute Sache." Und wie viele sind das genau? "Ich weiß eigentlich gar nicht, wie viele Brustvergrößerungen ich schon hatte. Ich habe meine erste mit 18 machen lassen und bin dann größer und kleiner geworden, wieder größer und kleiner, immer und immer wieder..." Doch wird die Influencerin jemals aus diesem Teufelskreis ausbrechen? Wohl eher nicht: "Jetzt, wo ich in meinen 40ern bin, werde ich alles an mir machen lassen."

Instagram / katieprice Katie Price im März 2023

BDC Images / MEGA Katie Price, Januar 2023

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

