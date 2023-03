Diese Beschwerden hat Fata Hasanović in der Schwangerschaft

Fata Hasanović (28) gewährt private Einblicke in ihre Schwangerschaft! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Izi sind überglücklich miteinander. Umso schöner, dass das Paar nun schon bald ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen kann. Dass die beiden ein Kind zusammen erwarten, verkündete das Model erst vor wenigen Tagen im Netz. Mit Promiflash spricht Fata nun über ihre Schwangerschaftswehwehchen.

Wie geht es Fata eigentlich im Laufe ihrer Schwangerschaft? Das verrät die werdende Mama nun im Gespräch mit Promiflash. "Die ersten drei Monate hatte ich morgendliche Übelkeit", berichtet die 28-Jährige im Interview und fügt hinzu, dass sie noch jetzt unter Beschwerden leide. "Bis heute [habe ich] noch extreme Müdigkeit, aber alles noch aushaltbar", schließt sie ab.

Dabei plaudert Fata auch aus, wie sie ihrem Partner von ihrer Schwangerschaft berichtete. Dafür hatte sie sich nämlich etwas Besonderes überlegt. "Wir haben gerade für meinen Social-Media-Kanal Content gedreht und ich hielt in einem Video etwas hinter meinem Rücken. [...] Dann holte ich die Tests raus und er hat erst gar nicht verstanden, was ich da in der Hand habe. Ich sagte nur noch: 'Izi, der Schwangerschaftstest ist positiv!'", erinnert sie sich gegenüber Promiflash. Später rührten die Neuigkeiten den werdenden Papa schließlich sogar zu Tränen.

