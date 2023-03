Geldsorgen: Sarah Engels spricht offen über ihre Kindheit

Sarah Engels (30) spricht über eine schwere Zeit in ihrem Leben. 2011 wurde die Sängerin mit der Castingshow DSDS deutschlandweit bekannt. Seitdem ist sie erfolgreich als Musikerin unterwegs. Mittlerweile stellte die Zweifachmama auch hin und wieder ihre Schauspielkünste unter Beweis. Geldsorgen scheinen deswegen kein Problem im Hause Engels zu sein – doch so gut wie heute ging es Sarah nicht immer...

Das verriet die 30-Jährige jetzt auf Instagram: "Ich bin als Kind so aufgewachsen, dass meine Eltern immer auf das Geld achten mussten und wir uns nicht einfach immer alles erlauben oder leisten konnten. So hatte ich vielleicht nicht immer den stylishsten Schulranzen oder so viel Taschengeld wie meine Freundinnen und ich musste früh lernen, mir mein eigenes Taschengeld dazu zu verdienen." Auch gab Sarah zu, dass sie deswegen dachte, dass "andere Eltern ihre Kinder mehr lieben würden, weil sie ihnen mehr ermöglichen konnten".

Heute sieht Sarah das natürlich anders: "Heute aber weiß ich, dass das wichtigste Gut im Leben die Dinge sind, die nicht käuflich sind." Umso mehr kann die dunkelhaarige Beauty heute ihren Erfolg schätzen – und dennoch steht die Familie für sie immer an erster Stelle: "Wenn wir nicht die finanziellen Mittel hätten, würden wir trotzdem als Familie zusammenhalten und daran festhalten, was im Leben wirklich zählt."

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, 2021

