"Stuntfrau": Sarah Engels möchte gerne auf die Kinoleinwand

Sarah Engels (30) könnte sich beruflich noch eine andere Richtung vorstellen. Im Jahr 2011 wurde die Sängerin durch die Castingshow DSDS deutschlandweit bekannt – seitdem konzentriert sie sich auf die Karriere als Musikerin und ist damit ziemlich erfolgreich. In dem Film "Die Tänzerin und der Gangster" verkörperte sie schon die Rolle der alleinerziehenden Toni und konnte ihre Schauspielkünste unter Beweis stellen. Doch was die Filmkarriere angeht, möchte Sarah noch deutlich mehr.

"Was ich gerne mal machen würde, wäre eine Rolle in einem Actionfilm, wo ich so eine richtige Stuntfrau spiele", plauderte die zweifache Mama in einem Gespräch mit Verona Pooth (54) während der Sendung "More Than Talking" aus. Als Verona nachfragt und Lara Croft erwähnt, sprudelt die Begeisterung aus Sarah nur so heraus. "Genau so was! So richtig mit explodierenden Tonnen und ich springe dann da raus, mit dreifachem Flickflack und Salto." Klingt nach großen Plänen für die 30-Jährige.

Ihr erster Film feierte gestern Premiere im deutschen TV. Gemeinsam mit ihren Followern schaute sie sich ihre erste Schauspielleistung an – und bekam viel positives Feedback. "Egal, was diese Frau macht, sie kann es!", schrieb ein Fan.

Sarah Engels, Sängerin

Sarah Engels bei "Stars in der Manege" 2022

Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea im März 2023

