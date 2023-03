Harry und Meghan hoffen bei Krönung auf Familienzusammenhalt

Führen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) etwas im Schilde? Schon bald können Royal-Fans auf eine kurze Rückkehr des Bruders von Prinz William (40) und dessen Frau hoffen. Am 6. Mai findet die feierliche Zeremonie statt, bei der Charles (74) zum König von Großbritannien gekrönt wird. Zur Zeremonie haben auch die Sussexes eine Einladung erhalten, wie von beiden Seiten bestätigt wurde. Berichten zufolge wollen Harry und Meghan mehr als nur eine Nebenrolle an den Feierlichkeiten einnehmen!

Laut The Sun erhoffe sich das Ehepaar eine wichtige Funktion an dem Tag, an dem Charles offiziell das neue Staatsoberhaupt wird. Harry und Meghan sollen sich einen "besonderen Familienmoment" wünschen. Der königliche Kommentator reagierte skeptisch auf die Gerüchte: "Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind während des Platin-Jubiläums nicht auf dem Balkon erschienen, also ist es interessant, dass sie bei der Krönung von König Charles auf dem Balkon erscheinen wollen."

Im Falle eines Besuchs der beiden sollen sich einige Familienangehörige in Acht nehmen wollen. "Das Problem ist, dass jeder, der ihnen nahe stehen könnte, zum Beispiel William und Kate, ihnen nichts sagen wird. Alle haben Angst!", erklärte Expertin Louise Roberts gegenüber Sky News Australia.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

Getty Images Ein Teil der britischen Königsfamilie im Juli 2018

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

