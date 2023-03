"Minusgeschäft": Oliver Pocher schießt gegen Helene Fischer

Er hat seine eigene Theorie. Helene Fischer (38) musste ihren Fans vor wenigen Tagen ein Geständnis machen: Ihre für April geplante Tour wird verschoben. Der Grund dafür ist eine Verletzung, die sich die "Herzbeben"-Interpretin während der Proben zuzog. Während sie für ihre Show trainierte, zog sie sich eine Rippenfraktur zu und hat jetzt akute Schmerzen. Oliver Pocher hat jedoch eine ganz andere Theorie zu Helenes Konzert-Absagen!

"Der Vorverkauf lief einfach nicht so, wie es normalerweise für Helene laufen sollte", spekulierte er im Podcast Die Pochers hier!. "Diese Tour rechnet sich einfach nur, wenn die zu 100 Prozent ausverkauft ist – ist sie aber nicht", vermutete Oliver (45) weiter. Es sei ein ordentliches Minusgeschäft. Er unterstellte der "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin, dass die Konzerttermine durch die Verletzung künstlich heruntergeschraubt werden. Es sei für ihn eine Vorbereitung auf "mal schauen, wie viele Termine es dann gibt."

Die Schlagersängerin ist bekannt für ihre spektakulären Bühnenshows. Während eines Auftritts bei "Das große Schlagerjubiläum" hatte sie beispielsweise in einem XXL-Rock performt – der dann in Flammen aufgegangen war! Die Zuschauer hatten das Geschehen staunend verfolgt: "Helene Fischer brennt im deutschen Fernsehen. Also wortwörtlich", hatte ein User die Show bei Twitter kommentiert.

