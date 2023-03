Nach Krankenhausaufenthalt: Wie geht es Lea Micheles Sohn?

Lea Michele (36) gibt ein Update! Die Schauspielerin versetzte ihre Fans vergangene Woche in Angst und Schrecken. Aus bisher unbekannten Gründen musste die Glee-Darstellerin mit ihrem kleinen Sohn Ever Leo ins Krankenhaus – die Brünette sprach von "beängstigenden Gesundheitsproblemen". Jetzt verrät die Beauty, wie es nach dem Klinikaufenthalt inzwischen um ihren Sprössling steht: Der kleine Ever ist noch nicht wieder gesund...

In ihrer Instagram-Story meldete sich Lea am Wochenende bei ihren Followern. Glücklich erklärte sie, wieder für ihr Musical "Funny Girl" auf der Bühne stehen zu können – im Hinterkopf habe sie aber immer ihren Nachwuchs. "Ich bin wirklich froh, wieder da zu sein. Es war eine wirklich lange Woche und wir sind immer noch nicht ganz über den Berg mit unserem Sohn", gab sie an und ergänzte: "Er ist auf einem guten Weg und wir sind wirklich sehr dankbar!"

Wegen der plötzlichen Erkrankung ihres Kindes hatte Lea zwischenzeitig eine Arbeitspause eingelegt. Die 36-Jährige steht seit vergangenem Jahr für das Kultmusical "Funny Girl" am Broadway auf der Bühne und verkörpert die Hauptfigur Fanny Brice. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Barbra Streisand (80), die die Figur 1968 in der Musicalverfilmung gespielt hatte.

Instagram / leamichele Lea Michele und ihr Sohn Ever

Instagram / leamichele Lea Michele mit ihrem Sohn

Instagram / leamichele Lea Michele, Schauspielerin

