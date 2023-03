"Glee"-Star Lea Michele in großer Sorge um ihren Sohn Ever!

Lea Michele (36) muss gerade eine schwere Zeit durchmachen. 2019 hatte die Schauspielerin ihrem Partner Zandy Reich in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Nur ein Jahr später wurden die beiden zum ersten Mal Eltern: Der kleine Ever Leo erblickte im August 2020 das Licht der Welt. Jetzt muss die Familie mit einem großen Schock umgehen: Leas Sohn Ever ist im Krankenhaus!

"Wir sind mit unserem Sohn im Krankenhaus und haben mit einem beängstigenden Gesundheitsproblem zu tun, für das ich hier sein muss", teilt die 36-Jährige ihren Fans nun über ihre Instagram-Story mit. Dazu postet sie ein Foto, auf dem sie liebevoll den Arm des kleinen Evers streichelt. Um voll und ganz für ihre Familie da sein zu können, werde Lea auch bei den kommenden Shows ihres Broadway-Musicals "Funny Girl" nicht mit auf der Bühne stehen. "Es tut mir so leid. Bitte schickt uns etwas Liebe und Kraft", schildert die Glee-Darstellerin ihren Followern.

Erst vor wenigen Wochen widmete der Serien-Star ihrem Sohnemann besonders rührende Worte. "Das hier ist alles für dich, Ever. Alles. Immer", schrieb sie im Netz unter einen süßen Schnappschuss des Zweijährigen, der für seinen ersten Vorschultag einen riesigen Rucksack mit seinen Initialen auf dem Rücken trug.

Instagram / leamichele Lea Michele hält die Hand ihres Sohnes Ever Leo

Instagram / leamichele Lea Michele mit ihrem Sohn

Instagram / leamichele Lea Micheles Sohn Ever Leo

