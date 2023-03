Schon erwachsen? Jennifer Garners Tochter überragt ihre Mama

Sie wird zur Frau! Jennifer Garner (50) war lange Zeit mit Ben Affleck (50) verheiratet und hat mit diesem drei gemeinsame Kinder: Violet, Seraphina und Samuel. Ihr Nachwuchs ist der Schauspielerin heilig, wie sie schon des Öfteren betonte. Da fällt es der "30 über Nacht"-Darstellerin wohl nicht leicht, mitanzusehen, wie ihre Kids zu jungen Erwachsenen heranwachsen. Und tatsächlich überragt Jennifers Tochter Violet sie mittlerweile schon um einige Zentimeter!

Wie ein Foto zeigt, das Hollywood Life vorliegt, war die Beauty vor Kurzem gemeinsam mit Violet unterwegs. Der Größenunterschied zwischen der "Yes Day"-Darstellerin und ihrem 17-jährigen Nachwuchs ist deutlich zu erkennen. Auf dem Bild zeigt sich Jennifer in einem dunkelgrünen Mantel, einer lockeren Jeans und Polohemd. Ihre Tochter präsentiert sich – ganz in Schwarz – in einem kurzgeschnittenen Rock, einer lässigen Jacke und Sneakern. Beide Frauen lachen und scheinen auf den Schnappschüssen bester Laune zu sein.

Auch mit ihren anderen Kids zeigt sich Jennifer gelegentlich in der Öffentlichkeit. So besuchte sie vor Kurzem mit ihrem Sohn Samuel ein Basketballspiel. Die Hollywood-Schauspielerin gab in vergangenen Jahren bereits mehrmals zu verstehen, dass sie ihre Kinder ihrer Arbeit stets vorziehen würde, und dass ihr die Rolle als Mutter wichtiger sei als jede andere, die sie jemals spielte.

Getty Images Violet Garner und Jennifer Garner auf einem Event

Getty Images Jennifer Garner und ihre Kids im Jahr 2018

Photo by Ronald Martinez/Getty Images Jennifer Garner mit ihrem Sohn beim Spiel der LA Lakers, März 2023

