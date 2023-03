Ex schuld an Alkoholsucht? Ben Affleck entschuldigt sich

Dieser Star entschuldigt sich für seine Äußerungen! Ben Affleck (50) ist ein bekannter amerikanischer Schauspieler. Fast 20 Jahre ging er mit Schauspielerin Jennifer Garner (50) durchs Leben. Die beiden haben außerdem drei gemeinsame Kinder. Im Oktober 2018 trennte sich das einstige Traumpaar. In einem anschließenden Interview kam es zum Eklat, denn Ben machte Ex-Frau Jennifer für seine Alkoholsucht verantwortlich. Jetzt entschuldigt sich der Schauspieler.

Im Interview mit The Hollywood Report sprach der Schauspieler erneut über den Shitstorm, den er 2021 für seine Aussagen kassierte. Laut Ben seien seine Aussagen falsch aufgenommen worden. Der 50-Jährige hatte unter anderem geäußert, dass er sich in der Ehe gefangen gefühlt habe und deswegen mit dem Trinken begonnen hätte. "Mein Verhalten liegt vollständig in meiner Verantwortung", stellte er nun klar.

Ben versuchte außerdem seine Äußerungen des damaligen Interviews zu erklären: "Ich habe versucht zu sagen: [...] Wenn du Dinge tust, um ein Loch zu füllen und die nicht gesund sind, fängst du an, mehr von diesen Dingen zu tun." Der Schauspieler bekräftigte: "Ich sage euch, ich gebe meiner Ex-Frau nicht die Schuld an meinem Alkoholismus."

Getty Images Ben Affleck bei einer Filmpremiere

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck beim Filmfestival in Venedig, September 2021

