Schwangerschafts-Countdown: Kaley Cuoco lässig unterwegs!

Bald ist es so weit! Kaley Cuoco (37) und ihr Partner Tom Pelphrey (40) erwarten gerade ihren ersten Nachwuchs. Im Oktober teilte die The Big Bang Theory-Darstellerin die freudige Nachricht in den sozialen Medien. Seitdem lässt die Schauspielerin ihre Fans immer wieder durch niedliche Schnappschüsse daran teilhaben, wie ihre Babykugel wächst. Jetzt wurde Kaley in Kalifornien gesichtet – in einem sehr lässigen Look!

Die US-Amerikanerin verbrachte ihren Tag in einem Beauty-Salon. Dafür wählte sie ein legeres Outfit. Mit einer grauen, locker sitzenden Jogginghose wurde sie von Paparazzi abgelichtet. Dazu trug sie ein schwarzes Longsleeve-Oberteil und hellrosa Slipper. Die Haare frisierte sie zu einem wuscheligen Dutt. Mit dabei hatte sie eine große braune Tasche.

Im Zuge ihrer Schwangerschaftsverkündung hatte sie ihre Fans auch direkt das Geschlecht ihres Babys verraten. "Unser kleines Pelphrey-Mädchen wird 2023 zur Welt kommen", hatte sie bei Instagram geteilt. "Ich fühle mich mehr als gesegnet und bin überglücklich!", lies sie ihre Fans neben der Fotostrecke wissen.

GP/ MEGA Kaley Cuoco, 2023

GP/ MEGA Kaley Cuoco, "The Big Bang Theory"-Darstellerin

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco

