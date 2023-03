24. Woche: PewDiePie und seine Marzia zeigen den Babybauch!

Es war die wohl schönste Nachricht im Februar: Felix Kjellberg aka PewDiePie (33) und seine Frau Marzia Kjellberg bekommen ein Baby! Die beiden Content Creator gelten als das Traumpaar auf der Videoplattform YouTube. Immerhin sind sie schon seit 2011 zusammen – und posten seither süßen Pärchen-Content. Nun kommen natürlich auch Schwangerschafts-Updates dazu: Auf süßen neuen Bildern zeigen Felix und Marzia ihren Babybauch!

Via Instagram veröffentlichte die Mami in spe eine Bilderreihe mit ihrem Mann. Felix und Marzia posieren in hübschen Frühlings-Outfits vor Kirschblütenbäumen – im Fokus steht hier natürlich ihr kugelrunder Bauch! Doch wie weit ist die Schwangere eigentlich? In der Bildunterschrift plauderte sie aus, dass sie sich inzwischen in der 24. Woche befindet. Also hat sie die Hälfte der Schwangerschaft geschafft und noch etwa 16 Wochen vor sich.

In den Kommentaren jubeln die Fans natürlich fleißig: "Ah, ihr seht so glücklich aus! Ihr habt buchstäblich das gesamte Internet hinter euch als Support", betonte eine Followerin. Eine weitere schwärmte: "Marzia, du leuchtest! So eine schöne Schwangere."

Instagram / itsmarziapie Marzia Kjellberg, Webstar

Instagram / itsmarziapie Felix und Marzia Kjellberg

Instagram / itsmarziapie Marzia Kjellberg in Japan

