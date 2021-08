Die beiden sind das Traumpaar schlechthin auf der Videoplattform YouTube: PewDiePie (31) alias Felix und seine Liebste Marzia Kjellberg! Der Schwede, der im Jahr 2016 der bestverdienendste YouTuber der Welt war, und seine süße Partnerin führen schon seit zehn Jahren eine glückliche Beziehung. An ihrem achten Jahrestag gaben die beiden sich schließlich das Ja-Wort und wurden Mann und Frau. Nun feiern Felix und Marzia gleich ein doppeltes Jubiläum: ihren zehnten Jahrestag – und zweiten Hochzeitstag...

Via Instagram widmete die Beauty ihrem Liebsten jetzt einen rührenden Beitrag. "Vor zehn Jahren bist du nach Italien geflogen, um mich kennenzulernen. Heute feiern wir unseren zweiten Hochzeitstag", schreibt Marzia. "Ich bin so glücklich, dass ich mein Leben mit dir teilen kann." Auch Felix äußerte sich auf seinem Kanal bereits zu seinem Jubiläum mit dem "besten Mädchen der Welt."

Marzia und Felix veröffentlichten auch einige Fotos von ihrem besonderen Tag: Sie haben für ihr Liebesjubiläum einen hübschen Wohnwagen in der Natur angemietet, in dem sie gemeinsam mit ihren Hunden übernachtet haben – tagsüber haben die zwei Brettspiele auf einer Picknickdecke in einem Feld gespielt und gemalt.

Anzeige

Instagram / pewdiepie Felix und Marzia Kjellberg

Anzeige

Instagram / pewdiepie Marzia und Felix Kjellberg alias PewDiePie

Anzeige

Instagram / pewdiepie Felix und Marzia Kjellberg an ihrem zweiten Hochzeitstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de