Auch wenn es ein verregnetes Jubiläum war: Der YouTube-Star PewDiePie (30) und seine Liebste Marzia feierten ihren ersten Hochzeitstag! Am 19. August 2019 war es so weit: Das absolute Traumpaar der Webvideo-Plattform hat sich in den Kew Gardens in London das Jawort gegeben – und zwar genau acht Jahre, nachdem die beiden Turteltauben sich kennengelernt hatten. Am Mittwoch jährte sich das Liebesspektakel nun zum ersten Mal und zur Feier des Tages suchten sie noch einmal ihr Trauungs-Location auf!

In diesem Jahr wollte das Wetter jedoch nicht so mitspielen wie am Tag ihrer Hochzeit: Marzia veröffentlichte jetzt einige Schnappschüsse auf Instagram, die sie unter einem Regenschirm vor dem pompösen Botanischen Garten in der britischen Hauptstadt zeigen. Felix Kjellberg, wie PewDiePie mit bürgerlichem Namen heißt, trug ein ähnliches schwarzes Hemd wie als Bräutigam. Marzia erstrahlte hingegen in einem sommerlichen Erdbeerkleid. "Alles Gute zum ersten Hochzeitstag und unserem neunten Jahrestag, Felix. Ich bin so glücklich und dankbar, mein Leben mit dir verbringen zu dürfen", schwärmte die gebürtige Italienerin in den Kommentaren.

Die 27-Jährige sorgte insbesondere mit ihrer Kleiderwahl für Begeisterung bei ihren 7,8 Millionen Abonnenten. Das Dress, das von der Designerin Lirika Matoshi entworfen wurde, bekommt seit April große Aufmerksamkeit auf Social Media. Die rund 415 Euro teure Robe wurde seitdem von etlichen Stars getragen – sogar von Männern wie Harry Styles (26). "Das Kleid macht den Leuten in so beunruhigenden Zeiten einfach nur Freude. Es ist fast wie ein Symbol für Hoffnung", stellte die Schauspielerin Serena Pinuelas dazu fest und spielte damit auf die weltweite Gesundheitskrise an. Marzia sei eine der ersten Trägerinnen gewesen, durch die sich so viele in das Erdbeerkleid verliebt hätten.

Anzeige

Instagram / pewdiepie PewDiePie und Marzia Bisognin am Tag ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / itsmarziapie PewDiePie, YouTuber

Anzeige

Instagram / itsmarziapie Marzia Kjellberg, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de