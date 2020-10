Der absolute YouTube-King PewDiePie (30) entpuppt sich jetzt auch noch als durchtrainiertes Muskelpaket! Dabei hat sein Beruf eigentlich überhaupt nichts mit Sport zu tun: Seit etwas mehr als zehn Jahren betreibt er einen YouTube-Channel mit Videos, in denen er sich momentan in erster Linie der Netz-Kultur widmet. Mit seinem neuesten Post sorgt er bei seiner Community aber für offen stehende Münder: Seine Muckis hat der Netz-Star zuvor noch nie so heiß in Szene gesetzt!

Vorteilhaft ausgeleuchtet zeigt Felix Kjellberg – wie der gebürtige Schwede mit bürgerlichem Namen heißt – auf seinem auf Instagram-Kanal, was er zu bieten hat: An seinem Oberkörper scheint kein Gramm Fett zu sein, ein Sixpack zeichnet sich sexy unter der Brust ab. Und der heiße Anblick kommt an, denn über vier Millionen Fans zögerten nicht, den Like-Button zu drücken. In den Kommentaren fordern nun vor allem männliche Follower eine Anleitung, wie genau der 30-Jährige zu diesem Körper gekommen ist.

Und dieser Forderung kommt der Wahl-Brite nun in seiner Instagram-Story nach. Selbstverständlich sei eine gute Ernährung schon die halbe Miete, außerdem gönne er sich an Wochenenden eine Trainingspause. Zudem sei das Bild direkt nach dem Workout entstanden, deshalb sehe er noch muskulöser aus. Seit 2017 treibe der Influencer Sport, habe allerdings bis vor rund einem Jahr eine längere Pause eingelegt. "Mein Ziel war es eigentlich, nie Muskeln aufzubauen, stattdessen wollte ich einfach das Training durchziehen", gibt PewDiePie schließlich zu verstehen.

Instagram / itsmarziapie PewDiePie im Mai 2020

Instagram / pewdiepie PewDiePie mit seinem Hund Edgar

Instagram / pewdiepie YouTube-Star PewDiePie, Juni 2019

