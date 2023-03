Adele bestätigt die Verlängerung ihrer Las-Vegas-Shows!

Es gibt eine Fortsetzung! Adele (34) feiert mit ihrer Vegas-Show große Erfolge! Seit November 2022 begeisterte die Sängerin ihre Fans an Wochenenden im Collosum in Las Vegas. Am 25. März gab sie dort die vorerst letzte Show. Lange wurde gemunkelt, ob die Musikerin ihre Residenz verlängern werde oder nicht. Nun gab Adele bei der letzten Show ein Update zu zukünftigen Auftritten und wie es weitergeht!

Wie Hollywood Life berichtet, bestätigte Adele bei ihrer Performance am Wochenende in Las Vegas, dass sie ihre Shows dort verlängern wird: "Ich komme zurück! Ich komme im Juni wieder und es wird gefilmt. Und ich werde das veröffentlichen, damit auch die Leute, die nicht kommen können, die Shows sehen können! Danach komme ich im Sommer wieder, von August bis zum Ende des Herbstes", erklärte die Sängerin unter Tränen.

Auch über Twitter bestätigte Adele später die Verlängerung ihrer "Weekends with Adele"-Shows. Ihre Fans sind total begeistert: "Ich sehe dich bald" oder "Sieht so aus, als würde ich wieder gehen". Auch der offizielle Account der Stadt Vegas kommentierte unter den Post: "Ich kann weitere Wochenenden mit dir kaum erwarten!"

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Adele im Juli 2022

