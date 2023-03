Gibt es etwa Fortsetzung von Adeles Konzerten in Las Vegas?

Adele Adkins (34) hat ein verlockendes Angebot bekommen! Die Sängerin steht seit November in Las Vegas auf der Bühne: Dort finden die "Weekends with Adele"-Shows statt. Bei jedem ihrer Konzerte liefert die "Rolling in the Deep"-Interpretin einen guten Auftritt hin und zieht ihr Publikum immer wieder in ihren Bann. Eigentlich soll das Gesangstalent bis Ende März im Caesars Palace auftreten – doch vielleicht dürfen sich die Fans auf weitere Konzerte im Rahmen ihrer "Weekends with Adele"-Shows freuen!

Wie The Sun berichtet, soll die 34-Jährige eine saftige Entlohnung erhalten, falls sie ihren Aufenthalt in Las Vegas tatsächlich verlängern sollte: Pro Auftritt soll sie rund 1,1 Millionen Euro verdienen, was dem Doppelten ihrer derzeitigen Einnahmen entspricht! "Adele wird gebeten, für zusätzliche Termine am Ende des Jahres zurückzukehren. Die Chefs des Veranstaltungsortes wollen sie mit dem Grand Prix verbinden, weil ihre Shows ein großer Erfolg für Caesars waren", plauderte ein Insider aus.

Ob die "Someone Like You"-Interpretin dieses Angebot annehmen wird, steht allerdings in den Sternen. So klagte die Schauspielerin in den vergangenen Monaten über gesundheitliche Probleme. "Ich habe wirklich schlimme Ischiasschmerzen in meinem linken Bein und meine Bandscheibe L5 ist quasi nicht mehr da. Sie ist abgenutzt", hatte Adele ihrem Publikum bei einem ihrer Konzerte in Las Vegas mitgeteilt.

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Adele im Juli 2022

Getty Images Adele bei den The Brit Awards 2022 in London

